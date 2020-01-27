Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Elazığ’daki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, TV 8 ekranlarında deprem bölgesine yardım göndermek için bağış toplandı. Acun Ilıcalı "TV8'in bu akşamki tüm reklam gelirini deprem bölgesine bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. Sanatçılardan iş adamlarına kadar birçok kişi programa ilgi gösterdi. Peki, TV 8 Tek Yürek kaç para toplandı? Cemil Kazancı 2 milyon TL ile rekor bir bağışta bulundu.
Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TV 8 Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler sorusuna yanıt aranıyor. TV 8 Tek Yürek kaç para toplandı. TV8 Genel Yayın Yayın Yönetmeni Acun Ilıcalı, Elazığ depremi için yardım kampanyası başlattı. Elazığ ve Malatya'yı derinden etkileyen deprem sonrasında bölgeye yardım gönderilmeye devam ediyor. Düzenlenen özel programda birçok kişi bağışta bulundu. Bu isimlerden birisi de Cemil Kazancı oldu. Kazancı, 2 milyon TL ile rekor bir bağışta bulundu. Peki, Cemil Kazancı kimdir?
CEMİL KAZANCI KİMDİR?
Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 1961 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, iş hayatına aile grup şirketlerinde atıldı.
İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik yapan Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek maksadıyla, 1997 senesinde faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol aldı.
Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.
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