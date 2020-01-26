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Son dakika: Başkan Erdoğan'a Cezayir’de resmi karşılama töreni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
ERDOĞAN'A CEZAYİR’DE BÖYLE KARŞILANDI

Son dakika haberi... Başkan , Cezayirli mevkidaşı 'un davetine icabetle "TUR" ile TSİ 13.35'te Cezayir'e ulaştı. Erdoğan'ı 'na gelişinde Abdulmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan , Cezayirli mevkidaşı 'un davetine icabetle "TUR" ile TSİ 13.35'te Cezayir'e ulaştı. Erdoğan'ı 'na gelişinde Abdulmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'a Cezayir’de resmi karşılama töreni! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A CEZAYİR’DE RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ!

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cezayir Kültür Bakanı Malika Bendouda, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e eşlik ediyor.

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