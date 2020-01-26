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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
RUS SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ'E GİTTİ

Rusya'ya ait Dmitry Rogachev isimli askeri gemi, erken saatlerde Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Seyrine devam eden Akdeniz'e doğru ilerledi.

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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