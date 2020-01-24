Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 ve 21.08'de 5,4 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.75 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Deprem Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.24 20:55:13 38.3500 39.1000 10.0 -.- 6.8 -.- SIVRICE-ELAZIG Otomatik
2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)
2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 19:01:54)
2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
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