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24.01.2020
Son dakika: Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem | İşte deprem anı
Son dakika haberine göre; Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi
Son dakika haberine göre; Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi
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