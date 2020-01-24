Son dakika: Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem | İşte deprem anı

Son dakika haberine göre; Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi

Son dakika haberine göre; Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi