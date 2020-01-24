24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.01.2020

Son dakika: Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem | İşte deprem anı

Son dakika haberine göre; Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi

Son dakika haberine göre; Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay ve Diyarbakır'da da hissedildi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem!
Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem!
A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'te...
A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'te...
Kanal İstanbul ile boğaz trafiği rahatlayacak
Kanal İstanbul ile boğaz trafiği rahatlayacak
Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz
"Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz"
Basın toplantısına damga vuran an
Basın toplantısına damga vuran an
Prof. Dr. Küçükusta'dan 'Domuz gribi' açıklaması
Prof. Dr. Küçükusta'dan 'Domuz gribi' açıklaması
YSK Başkanı Akkaya'dan ilk açıklama
YSK Başkanı Akkaya'dan ilk açıklama
Ceren Damar davasında karar çıktı
Ceren Damar davasında karar çıktı
YSK'nın yeni başkanı belli oldu
YSK'nın yeni başkanı belli oldu
Başkan Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
Başkan Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
Bakan Koca'dan flaş Deniz Baykal açıklaması
Bakan Koca'dan flaş Deniz Baykal açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsü açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca'dan "Koronavirüsü" açıklaması!
Daha Fazla Video Göster