Angela Merkel'den Türk-Alman Üniversitesi Yeni Bina Açılış Töreni’nde flaş açıklamalar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Angela Merkel, "Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere dün akşam 23.15'te İstanbul'a geldi.

Bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binaları açılış törenine katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, törende önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz." dedi.

İşte Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"TÜRKİYE'Yİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

"Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Nazi döneminde Türkiye'ye 80 bilim adamı geldi. Ankara Üniversitesini tasarlayan Alman bilim adamıdır. Birçok Alman bilim adamı Türk eğitim sistemine katkı sağladı. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz.





"BİLİMİN ÖZGÜRLÜĞE İHTİYACI VARDIR"

Türk - Alman Üniversitesi'nde Suriyelilere destek veriyor. Bilimin özgürlüğe ihtiyacı vardır. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var. Türk - Alman Üniversitesi 2013'te faaliyetlerine başladı. Bugünkü kampüsler gerçekten göz alıcı. Bu üniversite iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi barındırıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu üniversite büyük bir fırsat. İlişkilerimizi ileride daha da güçlendirecek. Buradan mezun olan öğrenciler bizim için güçlü bir bağ olacak."