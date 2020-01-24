Elazığ Belediyesi'nden kan bağışı çağrısı

Elazığ Belediyesi, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar için çok acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz." açıklamasını yaptı. Elazığ Belediyesi'nin açıklamasının ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'daki hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'daki hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Bölgede yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Kınık, "Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.

Elazığ Belediyesi de yaptığı açıklama ile acil kan ihtiyacının giderildiğini belirtti.