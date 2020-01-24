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Elazığ Belediyesi'nden kan bağışı çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Belediyesi, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar için çok acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz." açıklamasını yaptı. 'nin açıklamasının ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'daki hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 'daki hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Bölgede yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Kınık, "Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.

de yaptığı açıklama ile acil kan ihtiyacının giderildiğini belirtti.

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