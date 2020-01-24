24 Ocak 2020, Cuma
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Bakan Hulusi Akar'ın "16 Ada" açıklaması Yunan medyasını rahatsız etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
YUNANİSTAN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA!

Bakanı 'ın gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran 'a tepki göstermesi Yunan medyasında geniş yer aldı. Yunan medyası Akar'ın açıklamalarını, 'Akar'dan açıklaması', 'Saldırı' şeklinde verdi

kaynakları da, 'her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğunu' belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis de, Ada'lar konusunun son 40 yılda devam eden tartışma olduğunu söyledi.

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DİYALOG KURMAYA ÇALIŞMASI

Akar'ın açıklamalarını kışkırtıcılık olduğunu iddia eden Miltiasdis, uluslararası ittifaklarını nasıl derinleştirmeleri gerektiği yönünde çalıştıklarını söyledi.Miltiasdis, 'nın çok yönlü bir diplomatik çabayla ve daha geniş bölge konularında rol ve pozisyona sahip olan herkesle diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

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"KENDİMİZİ KORURUZ"

Yunanistan Bakanlığı kaynakları da, Birleşmiş Milletler () Şartı'nın 51. maddesine atıf yaparak, her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğuna vurgu yaptı. Aynı kaynaklara göre, 'den gelen bu gibi tepkiler, 'Yunanistan'ı 'nin Yunan Adalarını korumak için gerekli tüm koruyucu savunma önlemlerini almaya zorluyor ve meşrulaştırıyor' ifadelerini kullandı.

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KITA SAHANLIĞI KONUSUNDA...

Haberlerde, Başkan 'ın Başbakan Kiriakos Miçotakis'e gösterdiği tepkilere de atıf yapıldı. Türkiye'den yapılan açıklamaları, 'saldırı' olarak veren Yunan medyası, Ankara'nın son dönemde düzenli olarak Ada'lar ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusunda açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.

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