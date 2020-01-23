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23.01.2020

Yunanistan 16 adayı neden silahlandırdı? Emekli Korgeneral Erdoğan Akkuş A Haber'e anlattı

Yunanistan 16 adayı neden silahlandırdı? Böyle yaparak neyi hedefliyor? Milli Savun Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına bağlanan emekli korgeneral Erdoğan Akkuş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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