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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Belarus uyruklu iki terörist..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
BAKANLIK AÇIKLADI: BELARUS UYRUKLU İKİ TERÖRİST...

SON DAKİKA HABERİ: , "Yabancı Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 oldu." açıklamasında bulundu.

'nca uyruklu 2 yabancı savaşçının () ülkesine sınır dışı edildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur" denildi.

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