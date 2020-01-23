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Manisa'da bir deprem daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA

2 gündür sallanmaya devam eden Manisa'da bir daha yaşandı. AFAD'ın son dakika verilerine göre; Manisa Akhisar merkezli deprem 7,16 km derinlikte gerçekleşti. Manisa'daki depremin büyüklüğü ise 3,9 şiddetinde.

Manisa'da bir daha yaşandı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Manisa Akhisar merkezli depremin büyüklüğü 3,9 şiddetinde.

Detaylar gelecek...

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