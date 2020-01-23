2 gündür sallanmaya devam eden Manisa'da bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın son dakika verilerine göre; Manisa Akhisar merkezli deprem 7,16 km derinlikte gerçekleşti. Manisa'daki depremin büyüklüğü ise 3,9 şiddetinde.

Manisa'da bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Manisa Akhisar merkezli depremin büyüklüğü 3,9 şiddetinde.

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