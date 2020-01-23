Diyarbakır'da 2,3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri sınırında kalan dağlık ve kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden, delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Hani ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak günü başlatılan Şehit J. Uzm. Çvş. Polat ÖZBEK ve Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Dolat operasyonları tamamlandı.

DEPO TESPİT EDİLEREK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzii ve teröristler tarafından malzeme veya uyuşturucu saklamak maksadıyla toprak altında, tamamı sac metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş, üzeri ot veya branda ile kapatılmış çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde, 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada, bahse konu sığınaklarda şunlar ele geçirildi:

"1 adet 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 4 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12'li pil bloğu, 1 adet 8'li pil bloğu, 3 adet akü, 26 adet pil ile 4 adet kütüklük, 4 adet terörist kıyafeti, 247 adet muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman."

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen malzemelerden, delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.