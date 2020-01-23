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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' yalanının mimarı Enver Altaylı ile görüşen Rasim Bölücek çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
İŞTE 'KONTROLLÜ DARBE' YALANININ MİMARI!

’den tutuklu eski ’çi ile binlerce kez görüştüğü ortaya çıkan , Genel Başkanı Kemal ’nun akıl hocası olarak biliniyor. Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi için ağzından düşürmediği skandal ifade “Kontrollü darbe” ve “ MİT’çi” gibi yalanların da mimarı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski mensubu 'yla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, dikkatlerin, bir süredir "'nün siyasi ayağı" tartışması yürüten, Meclis'e bu konuda araştırma önergesi veren 'ye yönelmesine neden oldu.

İddianamede darbe girişimine yönelik "Kontrollü darbe" raporları hazırladığı belirtilen Altaylı'nın, 'nun başdanışmanı 'le bin 159 kez telefonda konuştuğunun belirlenmesi, CHP'nin "Kontrollü darbe" söyleminin mimarının kim olduğunu gözler önüne serdi.

PARTİDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Daha önce ABD'de ikamet etmesiyle gündeme gelen Bölücek geçmişte DYP ve BBP'de danışmanlık yapmış, bir dönem danışmanlık yaptığı lideri tarafından partiden uzaklaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI

Sabah'ın haberine göre; Bölücek, siyasi söylemlerini belirlemesi, konuşma metinlerini hazırlaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "akıl hocası" olarak anılıyor. Bölücek'in CHP liderinin yakın çalıştığı isimlerin belirlenmesinde de etkili olduğu dile getiriliyor. Buna örnek olarak ise Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Tuncay Ceylan'ın yerel seçimlerin ardından 'ne genel sekreter olmasının ardından yerine yapılan atamada etkili olması gösteriliyor.

CIA ajanı Enver Altaylı Halkbank davası için delil üretmiş CIA AJANI ENVER ALTAYLI HALKBANK DAVASI İÇİN DELİL ÜRETMİŞ
FETÖ'cü Enver Altaylı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek bin 159 kez görüştü! FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI RASİM BÖLÜCEK BİN 159 KEZ GÖRÜŞTÜ!

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