Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' yalanının mimarı Enver Altaylı ile görüşen Rasim Bölücek çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'yla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, dikkatlerin, bir süredir "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması yürüten, Meclis'e bu konuda araştırma önergesi veren CHP'ye yönelmesine neden oldu.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "Kontrollü darbe" raporları hazırladığı belirtilen Altaylı'nın, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le bin 159 kez telefonda konuştuğunun belirlenmesi, CHP'nin "Kontrollü darbe" söyleminin mimarının kim olduğunu gözler önüne serdi.

PARTİDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Daha önce ABD'de ikamet etmesiyle gündeme gelen Bölücek geçmişte DYP ve BBP'de danışmanlık yapmış, bir dönem danışmanlık yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI

Sabah'ın haberine göre; Bölücek, siyasi söylemlerini belirlemesi, konuşma metinlerini hazırlaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "akıl hocası" olarak anılıyor. Bölücek'in CHP liderinin yakın çalıştığı isimlerin belirlenmesinde de etkili olduğu dile getiriliyor. Buna örnek olarak ise Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Tuncay Ceylan'ın yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olmasının ardından yerine yapılan atamada etkili olması gösteriliyor.