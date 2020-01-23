Son dakika: Angela Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın (24 Ocak) Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları, görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacaktır.
İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."
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