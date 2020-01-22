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Sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı! Ehliyetlerin son yenileme tarihi ne zaman?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLME SÜRESİ UZATILDI!

, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31.12.2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu...

, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31.12.2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu...

Ayrıntılar geliyor...

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