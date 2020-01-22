DUS ek yerleştirme sonuçları resmen açıklandı! İşte ÖSYM DUS ek yerleştirme sonuçları...

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru, adayları harekete geçirdi. Peki DUS sonuçları nereden öğrenilir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10-16 Ocak'ta tercihleri alınan 2019 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DUS SINAVI ZORUNLU MU?

DUS Sınavı Diş Hekimi olup aşağıdaki alanlarda uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Ortodonti,

Endodonti,

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),

Periodontoloji,

Protetik Diş Tedavisi,

Restoratif Diş Tedavisi alanlarında uzmanlık eğitimi almak için adaylar DUS Sınavına girerler. DUS sınavı her diş hekimine zorunlu değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, hedefledikleri kurumlarda uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar. Her diş hekimi DUS 'a girmek zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS 'a girmek zorundadır. Eğer hedefiniz uzman statüsünde görev yapmak değilde diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmek için DUS sınavına girmenize gerek yoktur.