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Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar! Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
FETÖ'NÜN 'VIP DİNLEME' DAVASINDA KARAR

Son dakika haberi... 'nün dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi... /PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında 131 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında ceza verildi. 37 sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.

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