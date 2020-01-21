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İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
KINA MALZEMESİNİN İÇİNDEN ÇIKTI!

’nda piyasa değeri 300 bin lira olduğu öğrenilen 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. vatandaşı 2 şüphelinin maddeyi kına malzemelerinin içine sakladığı tespit edildi. Olayla ilgili İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

Ticaret Bakanlığınca yürütülen ile mücadele faaliyetleri kapsamında ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kargo Terminali'nde risk analiz ve saha denetim çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında narkotik köpeği, 'ya gönderilmek üzere içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen koliye tepki verdi. Ekipler koliyi açtığında kına malzemelerinin yanı sıra gizli bölmeye saklanmış afyon sakızı cinsi ele geçirdi.



Soruşturmayı genişleten ekipler, içerisinde uyuşturucu bulunan kolinin göndericisini tespit ederek şüphelinin diğer gönderilerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde uyruklu olduğu belirlenen göndericinin iki gönderisi daha riskli bulundu. Ekipler 'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen kolilerde afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toplamda piyasa değeri 300 bin lira olduğu öğrenilen 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU KARGO OLARAK GÖNDERECEKLERDİ

Gümrük ekipleri daha sonra uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İran uyruklu olduğu tespit edilen S.S. (23) ve M.M.'nin (43) kolileri Sirkeci'den bir postaneden kargo gönderdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen zanlılar İran'a gitmek üzere geldikleri Esendere 'nda yakalanarak cezaevine gönderildi.

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