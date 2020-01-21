İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı’nda piyasa değeri 300 bin lira olduğu öğrenilen 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. İran vatandaşı 2 şüphelinin uyuşturucu maddeyi kına malzemelerinin içine sakladığı tespit edildi. Olayla ilgili İran uyruklu 2 kişi tutuklandı
Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde risk analiz ve saha denetim çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen koliye tepki verdi. Ekipler koliyi açtığında kına malzemelerinin yanı sıra gizli bölmeye saklanmış afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, içerisinde uyuşturucu bulunan kolinin göndericisini tespit ederek şüphelinin diğer gönderilerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde İran uyruklu olduğu belirlenen göndericinin iki gönderisi daha riskli bulundu. Ekipler İngiltere'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen kolilerde afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Toplamda piyasa değeri 300 bin lira olduğu öğrenilen 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
UYUŞTURUCUYU KARGO OLARAK GÖNDERECEKLERDİ
Gümrük ekipleri daha sonra uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İran uyruklu olduğu tespit edilen S.S. (23) ve M.M.'nin (43) kolileri Sirkeci'den bir postaneden kargo gönderdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen zanlılar İran'a gitmek üzere geldikleri Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda yakalanarak cezaevine gönderildi.
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