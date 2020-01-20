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Parkta eşini vurdu, başında bekledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
PARKTA EŞİNİ VURDU, BAŞINDA BEKLEDİ

'in Dikili ilçesinde bir zanlı ayrılmak üzere olduğu karısını omzundan ve göğsünden silahla vurdu, ardından yaralı kadının başında polisi bekledi.

Dikili'de sanayide oto boya ve kaporta dükkanı bulunan Murat S. (50) bir süredir aralarındaki sorunlar yüzünden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Leyla S.'yi (45) Dikili 75. Yıl Parkı'nda arkasından takip ederek silahla vurdu.

BAŞINDA BEKLEDİ

Çevredeki kalabalığa aldırmayarak silah ile ateş açan Murat S. vurularak yere düşen kadının başında polisin gelmesini bekledi. Polislerin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim olan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dikili sonra da Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi.

2 ÇOCUKLARI VAR

Omzuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S. ameliyata alındı. Çiftin iki kızı olduğu öğrenildi.

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