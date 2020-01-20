Kanal İstanbul'a dev şirket talip oldu!
ABD'li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Kanal İstanbul'un tüm finansmanını sağlayabileceklerini belirtti. Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul’a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı.
ABD'li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye'de ofis açtı.
Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul'a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı.
Money Maker Management, ABD'nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor.
LİMİT SINIRI YOK
Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabiliyor.
Türkiye'ye İzmir'deki uluslararası bir şirketin altyapı projesini fonlamak için geldiklerini açıklayan, CEO George Ghorayeb, gizlilik anlaşması nedeniyle bu firmanın adını açıklayamayacağını belirtti.
'DEVLET DESTEKLİ HER PROJEYE VARIZ'
Türkiye'ye geldiklerinde buradaki mega projelerden etkilendiklerini ve ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile yakından ilgilendiklerini söyledi.
Dünya gazetesinin haberine göre, Rashkidi, "Türkiye'de devlet destekli her türlü projeye talibiz. 100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz" dedi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK İVME KATACAK
Rashkidi, Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye'yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu söyledi,
kalan karakter 1000
Amerikalı olan hiç kimse iş vermeyin, yarın Trump çalışma drr işi yarıda bırakarak zarar verirler. Çinli olsun Rus olsun.cevapla 20.01.2020 12:53
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