Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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