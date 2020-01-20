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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu KUZEY IRAK'TA BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Şehit cenazesinde dikkat çeken an! Üşümesinler diye... ŞEHİT CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN AN! ÜŞÜMESİNLER DİYE...

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