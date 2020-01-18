Betül Kaçar kimdir? Türk bilim insanı Betül Kaçar’dan büyük başarı!
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Betül Kaçar kimdir? NASA ekibine kabul edilen bilim insanı Betül Kaçar kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzun yıllar boyunca ABD’de eğitim alan; tıp, eğitimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanında araştırmalarda bulunan Betül Kaçar, evrende yaşamın izlerini araştıran ekibe katıldı. Peki, Betül Kaçar kimdir? İşte, Betül Kaçar hakkında merak edilenler…
Betül Kaçar kimdir, kaç yaşında, nereli? NASA ekibine kabul edilen ünlü bilim insanı Betül Kaçar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Evrende yaşamı araştıran NASA ekibine katılacağını duyuran Betül Kaçar'a sosyal medyadan destek yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı genç bilim insanını tebrik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Rusya ve Türkiye Libya'ya asker gönderebilir"
- Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
- Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda son sözünü söyledi!
- Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek
- CHP'li vekilden bakanlara küstah tehdit!
- Kaynağı Erdoğan yaptı! Bir ilk olacak!
- Başkan Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı!
- Fatih Portakal izleyip utansın!
- Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Betül Kaçar kimdir? Türk bilim insanı Betül Kaçar’dan büyük başarı!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
- Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?