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Betül Kaçar kimdir? Türk bilim insanı Betül Kaçar’dan büyük başarı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020
BETÜL KAÇAR KİMDİR? TÜRK BİLİM İNSANINDAN BÜYÜK BAŞARI!

Betül Kaçar kimdir? ekibine kabul edilen bilim insanı Betül Kaçar kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzun yıllar boyunca ABD’de eğitim alan; tıp, eğitimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanında araştırmalarda bulunan Betül Kaçar, evrende yaşamın izlerini araştıran ekibe katıldı. Peki, Betül Kaçar kimdir? İşte, Betül Kaçar hakkında merak edilenler…

Betül Kaçar kimdir, kaç yaşında, nereli? ekibine kabul edilen ünlü bilim insanı Betül Kaçar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Evrende yaşamı araştıran NASA ekibine katılacağını duyuran Betül Kaçar'a sosyal medyadan destek yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı genç bilim insanını tebrik etti.

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