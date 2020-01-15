İstanbul'da 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ detayı!
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ'cülerin sahte dolarları yurt dışına çıkarmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ'cülerin sahte dolarları yurt dışına çıkarmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.
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