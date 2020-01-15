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İstanbul'da 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ detayı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
İSTANBUL'DA 127 MİLYONLUK SAHTE DOLAR OPERASYONU!

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 'cülerin sahte dolarları yurt dışına çıkarmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 'cülerin sahte dolarları yurt dışına çıkarmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da 127 milyonluk sahte dolar operasyonunda FETÖ detayı! İSTANBUL'DA 127 MİLYONLUK SAHTE DOLAR OPERASYONUNDA FETÖ DETAYI!

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