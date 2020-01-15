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Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Terörist Sakine Cansız'ın kitabı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
İMAMOĞLU'NUN BİR YALANI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Terörist ’ın kitabını satan CHP'li , gelen tepkiler sonrasında "5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı'nda 5 yıldır satışta" demişti. Teröristlere desteğini kabul etmeyen İmamoğlu'nun açıklamalarındaki yalan ifadeler kısa sürede ortaya çıktı. Terörist Sakine Cansız'a ait kitabın Kültür A.Ş. mağazasına girmesi 20 Aralık'ta yapılan 195 bin 717 TL.'lik "Kitap satın alım" ihalesiyle gerçekleştiği ��ğrenildi.

CHP'li yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden İstanbul Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist 'ın kitabını satması büyük tepkilere neden oldu.

İMAMOĞLU: İSTANBUL KİTAPÇISI'NDA 5 YILDIR SATIŞTA

Terörist Sakine Cansız'ın kitabıyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu kitabın her yerde satıldığını iddia ederek, "5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı'nda 5 yıldır satışta. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik" ifadelerini kullandı.

SATIŞI VE DAĞITIMI YASAK

Ancak bahsi geçen kitap, İmamoğlu'nun söylediği gibi 'her yerde satılan bir kitap' değil. Sakine Cansız'ın bu kitabı, 27 Haziran 2016'da Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından satışı ve dağıtımı yasaklandı.

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YALAN BELGELENDİ

Terörist Sakine Cansız'a ait kitabın Kültür A.Ş. mağazasına girmesi 20 Aralık'ta yapılan 195 bin 717 TL.'lik "Kitap satın alım" ihalesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

İhaleyi alan Sınırlı Sorumlu Yay. Koop. Firmasının Ankara İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da yayıncılık yapan 14 yayınevinin bir araya gelerek "Havuz" sistemiyle kurulduğu ve ilk satışını da İBB'ye yaptığı öğrenildi.

TERÖRİSTİN KİTABI 23 ARALIK'TA RAFA ÇIKTI

Terörist Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım"adlı kitap da Diyarbakır'daki Yayınevinin ürünü olarak 23 Aralık'ta raftaki yerini aldı.

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