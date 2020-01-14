14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

: "Bu yıl ocak ayında, 'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır."

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN