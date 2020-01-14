Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır."detaylar gelecek...
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