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Başkan Erdoğan, YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, YSK BAŞKANI GÜVEN'İ KABUL ETTİ

Başkan , () Başkanı 'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan , () Başkanı 'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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