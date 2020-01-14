Başkan Erdoğan, YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etti
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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