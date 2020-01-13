Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama: "2018'den beri en düşük seviye"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık.
2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bakan Albayrak, "2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27'lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık.
Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur." dedi.
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