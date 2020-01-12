Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne en özel bağış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı ve 4 Şubat'ta açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran'ı bağışladı. Erdoğan'ın ayrıca lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nu da bağışlaması bekleniyor.
Beştepe'de 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin 4 Şubat'ta açılması planlanıyor. Hızla büyüyen kütüphaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere İlber Ortaylı gibi ünlü tarihçiler ve sanatçılar da özel koleksiyonlarını bağışlamaya başladı. Kütüphane için yapılan çağrıya Dışişleri Bakanlığı da katıldığından, yurt dışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları gelmeye devam ediyor.
KÜTÜPHANE İÇİN ÖZEL BİR LOGO
Hürriyet'in haberine göre, kütüphanede şu ana kadar 2 milyona yakın kitabın kataloglama çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı kampüsünde yer alan kütüphane için özel bir logo da tasarlanıyor. İki taşıyıcı sütun üzerinde kitap görselinin bulunduğu logo, kütüphanenin açılacağı gün görücüye çıkacak.
"EN KÂRLI YATIRIMIM"
Hummalı şekilde açılış törenine yetiştirilmeye çalışılan kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, el yazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürlerin yanı sıra dijital eserler de kullanıcılara sunulacak. Başkan Erdoğan'ın da kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran'ı bağışladığı öğrenildi. Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve "En karlı yatırımım" dediği Ömer Nasuhi Bilmen'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.
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