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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne en özel bağış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ'NE EN ÖZEL BAĞIŞ

Başkan , 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı ve 4 Şubat'ta açılması beklenen 'ne kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran'ı bağışladı. Erdoğan'ın ayrıca lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ’in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nu da bağışlaması bekleniyor.

Beştepe'de 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı 'nin 4 Şubat'ta açılması planlanıyor. Hızla büyüyen kütüphaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere gibi ünlü tarihçiler ve sanatçılar da özel koleksiyonlarını bağışlamaya başladı. Kütüphane için yapılan çağrıya da katıldığından, yurt dışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları gelmeye devam ediyor.

KÜTÜPHANE İÇİN ÖZEL BİR LOGO

Hürriyet'in haberine göre, kütüphanede şu ana kadar 2 milyona yakın kitabın kataloglama çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı kampüsünde yer alan kütüphane için özel bir logo da tasarlanıyor. İki taşıyıcı sütun üzerinde kitap görselinin bulunduğu logo, kütüphanenin açılacağı gün görücüye çıkacak.

"EN KÂRLI YATIRIMIM"

Hummalı şekilde açılış törenine yetiştirilmeye çalışılan kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, el yazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürlerin yanı sıra dijital eserler de kullanıcılara sunulacak. Başkan Erdoğan'ın da kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran'ı bağışladığı öğrenildi. Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve "En karlı yatırımım" dediği 'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.

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