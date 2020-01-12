CHP'den Kanal İstanbul yalanı! "Kısır bırakır"
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kanal İstanbul'a karşı çıktı ve bahane üstüne bahane aradı. Son çare olarak ise Kanal İstanbul "hadım bırakır" yalanına sarıldı. İşte muhalefeti yalanlayan gerçekler...Mısır'daki Süveyş Kanalı, 1869'da yapıldı. Bugünkü haliyle 1969'da deniz trafiğine açıldı. Hiç kısırlık falan da yapmadı. Aksine 15 saniyede bir bebek dünyaya gözünü açtı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Nüfus patladı!
Panama Kanalı ise 1914'te Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağladı. Deniz yolunu 15 bin Km. kısalttı. Mühendislik harikası olarak tanındı. Sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklar ortaya çıktı ama o da hiç kısırlık yapmadı.
SÜVEYŞ KANALI
AÇILDIĞI TARİH: 1869
NÜFUS: 34 MİLYON
YIL 2020 NÜFUS: 101 MİLYON
Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan Süveyş Kanalı, yılda 4.5 milyar dolar bırakıyor.
PANAMA KANALI
AÇILDIĞI TARİH: 1914
NÜFUS: 334 BİN
YIL 2020 NÜFUS: 4 MİLYON
Panama Kanalı'ndan yılda 14 bin gemi geçiyor. 1.5 milyar dolar kazandırıyor.
YALAN İSTANBUL
"Kanal İstanbul sülfür dioksit çıkarır erkekleri kısır bırakır"
Muhalefet, sözde bilimsel yalanları işte böyle dinledi.
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