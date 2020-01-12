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CHP'den Kanal İstanbul yalanı! "Kısır bırakır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
CHP'DEN KANAL İSTANBUL YALANI

Cumhuriyet Halk Partisi () Kanal 'a karşı çıktı ve bahane üstüne bahane aradı. Son çare olarak ise "hadım bırakır" yalanına sarıldı. İşte muhalefeti yalanlayan gerçekler...

'daki , 1869'da yapıldı. Bugünkü haliyle 1969'da deniz trafiğine açıldı. Hiç kısırlık falan da yapmadı. Aksine 15 saniyede bir bebek dünyaya gözünü açtı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Nüfus patladı!
Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler! KANAL İSTANBUL YALANLARI VE GERÇEKLER!

ise 1914'te Atlas Okyanusu ile 'u birbirine bağladı. Deniz yolunu 15 bin Km. kısalttı. Mühendislik harikası olarak tanındı. Sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklar ortaya çıktı ama o da hiç kısırlık yapmadı.



SÜVEYŞ KANALI

AÇILDIĞI TARİH: 1869

NÜFUS: 34 MİLYON

YIL 2020 NÜFUS: 101 MİLYON

Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan Süveyş Kanalı, yılda 4.5 milyar dolar bırakıyor.



PANAMA KANALI

AÇILDIĞI TARİH: 1914

NÜFUS: 334 BİN

YIL 2020 NÜFUS: 4 MİLYON

Panama Kanalı'ndan yılda 14 bin gemi geçiyor. 1.5 milyar dolar kazandırıyor.



YALAN İSTANBUL

"Kanal sülfür dioksit çıkarır erkekleri kısır bırakır"

Muhalefet, sözde bilimsel yalanları işte böyle dinledi.






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