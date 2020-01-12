CHP'den Kanal İstanbul yalanı! "Kısır bırakır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kanal İstanbul'a karşı çıktı ve bahane üstüne bahane aradı. Son çare olarak ise Kanal İstanbul "hadım bırakır" yalanına sarıldı. İşte muhalefeti yalanlayan gerçekler...

Mısır 'daki Süveyş Kanalı , 1869'da yapıldı. Bugünkü haliyle 1969'da deniz trafiğine açıldı. Hiç kısırlık falan da yapmadı. Aksine 15 saniyede bir bebek dünyaya gözünü açtı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Nüfus patladı!

Panama Kanalı ise 1914'te Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağladı. Deniz yolunu 15 bin Km. kısalttı. Mühendislik harikası olarak tanındı. Sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklar ortaya çıktı ama o da hiç kısırlık yapmadı.





İSTANBUL