Beşiktaş'ta iş makinası üst geçide çarptı
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.Ayrıntılar geliyor...
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