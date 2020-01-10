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Beşiktaş'ta iş makinası üst geçide çarptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İSTANBUL'DA FECİ KAZA! VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

, Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.

Ayrıntılar geliyor...

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