10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020
BAKAN AKAR JEFFREY'İ KABUL ETTİ

, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD 'i kabul etti. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD 'i kabul etti.

BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN