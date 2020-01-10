10 Ocak 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
ERDOĞAN, İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan cuma namazı çıkışında, 'nde merhum isimli bir vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Başkan , öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir Milletvekili , AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı BAŞKAN ERDOĞAN, AZİZE ACAR'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

"RABB'İM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."


CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra 'ın cenaze namazına da iştirak etti.



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