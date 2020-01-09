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Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
BAKAN ALBAYRAK ÖZÇEKİM YAPARAK KUTLADI

, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile özçekim yaparak, “Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam” diye konuştu.

, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" dedi.

Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı! BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI!


'ta "İş Adamları ile Buluşma Toplantısı"na katılan Bakan Albayrak, il teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretin ardından parti binası çıkışında Bakan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile özçekim yaparak, "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" diye konuştu.



Bakan Albayrak daha sonra yeni açılan bir iş yerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrasında partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Albayrak, kentten ayrıldı.

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