08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI

Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı.

KONTROL NOKTASINDAN GEÇTİ

Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha 'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN