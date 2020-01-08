08 Ocak 2020, Çarşamba
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PTT Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE O İSİM ATANDI

Bankacılıktan lojistiğe, posta hizmetlerinden elektronik ticarete kadar birçok alanda faaliyet gösteren AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Türkiye'nin her yerine kesintisiz hizmet sağlama prensibiyle 180 yıldır çalışmalarına devam eden ve Varlık Fonu şirketlerinden olan AŞ'de yaşanan bu bayrak değişiminin, uzun vadeli değer yaratma hedefi ile küresel vizyon doğrultusunda, istikralı büyüme hedeflerine uygun bir değişim ve dönüşüm olduğu belirtildi.

HAKAN GÜLTEN KİMDİR?

1982 yılında 'ta doğan , orta ve lise öğrenimini 'de tamamladı.

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gülten, meslek hayatına 2008 kasım ayında, () Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'de başladı.

Uzmanı, ERP Şefliği, Strateji Geliştirme ve Kalite Müdürlüğü görevlerini yerine getiren Gülten, İBB Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

2018'den bu yana PTT AŞ'de İştirakler Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, PTT Kule AŞ Denetim ve PTT Para Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gülten, evli ve bir çocuk babasıdır.

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