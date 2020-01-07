Temel Karamollaoğlu'nun "Yerli Otomobil" sözleri Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak!
"100 bin motor üreteceğiz, uçak yapacağız ve tank yapacağız." diyerek gelecek nesillere Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için hedef koyan Necmettin Erbakan'ın partisi Saadet'in Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu yerli ve milli olarak yapılan yapılmakta olan her projeye karşı söylediği sözlerle adeta Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Temel Karamollaoğlu son olarak yerli otomobil için bile "Mantıksız", "Elektrikli olması gereksiz" diyebildi. Bu sözlerle Karamollaoğlu'nun, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın partisini getirdiği son durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Proje muhalefeti sıradan hale gelen Temel Karamollaoğlu yerli otomobil projesini hayal satmak olarak nitelendirdi ve akıllara durgunluk verecek yakıştırmalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre; Karamollaoğlu konuk olduğu bir TV yayınında "Elektrikli motor ne ki?" diyebilecek kadar ileriye gitti.
İşte Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak açıklamaları;
"ELEKTRİKLİ ARABANIN NE MANTIĞI VAR!"
Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında da konuşan SP Lideri, "AK Parti umut satıyor hala. Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, Neden bu kadar gecikildi. Dışarıya yaptırıyorlar. İşte 5 tane model olacakmış, elektrikli model...
"ELEKTRİKLİ MOTOR NE Kİ!"
Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı.
"MALİYET SORUNU VAR, BENZİNLİ DAHA KOLAY"
Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.
DAHA YOLA ÇIKMADAN "YAPILAMAZ" DİYOR
Karamollaoğlu 100 bin motor hayaliyle yola çıkan ve bunu üreten fabrikaları kurarak kendisine inanmayanları mahcup eden Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın öz güvenini taşımadığı gibi bunu başkalarının yapabileceğine de inanmıyor.
NE OLMUŞTU?
Erbakan 100 bin motor üretecek bir fabrika kuracaklarını söylemiş ve kendisine gülenleri bunu gerçekeştirerek mahcup ederek o dönemde Bülent Ecevit'e şu sözlerle cevap vermişti;
BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ŞEYLERİ SİZ HAYAL BİLE EDEMİYORSUNUZ
"Demişim ki bakınız, bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır.. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız.. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil.. Vve biz bu 100 bin motor yapan fabrikayı da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki, işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz.. Sizin hafsalanıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor.."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da korku dolu anlar! Pegasus'un uçağı pistten çıktı
- Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi
- "Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır"
- 8 ilde operasyon! Polis peşlerinde
- İki ilde daha okullar tatil!
- Dev proje açılıyor! Türkiye merkez olacak
- 49 ilde dev operasyon!
- Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"
- FETÖ'nün MİT yapılanmasına flaş operasyon
- Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağın yolcuları tahliyeyi çekti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?