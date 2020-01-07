Temel Karamollaoğlu'nun "Yerli Otomobil" sözleri Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak!

"100 bin motor üreteceğiz, uçak yapacağız ve tank yapacağız." diyerek gelecek nesillere Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için hedef koyan Necmettin Erbakan'ın partisi Saadet'in Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu yerli ve milli olarak yapılan yapılmakta olan her projeye karşı söylediği sözlerle adeta Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Temel Karamollaoğlu son olarak yerli otomobil için bile "Mantıksız", "Elektrikli olması gereksiz" diyebildi. Bu sözlerle Karamollaoğlu'nun, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın partisini getirdiği son durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Proje muhalefeti sıradan hale gelen Temel Karamollaoğlu yerli otomobil projesini hayal satmak olarak nitelendirdi ve akıllara durgunluk verecek yakıştırmalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre; Karamollaoğlu konuk olduğu bir TV yayınında "Elektrikli motor ne ki?" diyebilecek kadar ileriye gitti.

İşte Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak açıklamaları;

"ELEKTRİKLİ ARABANIN NE MANTIĞI VAR!"

Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında da konuşan SP Lideri, "AK Parti umut satıyor hala. Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, Neden bu kadar gecikildi. Dışarıya yaptırıyorlar. İşte 5 tane model olacakmış, elektrikli model...

"ELEKTRİKLİ MOTOR NE Kİ!"

Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı.

"MALİYET SORUNU VAR, BENZİNLİ DAHA KOLAY"

Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.

DAHA YOLA ÇIKMADAN "YAPILAMAZ" DİYOR

Karamollaoğlu 100 bin motor hayaliyle yola çıkan ve bunu üreten fabrikaları kurarak kendisine inanmayanları mahcup eden Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın öz güvenini taşımadığı gibi bunu başkalarının yapabileceğine de inanmıyor.

NE OLMUŞTU?

Erbakan 100 bin motor üretecek bir fabrika kuracaklarını söylemiş ve kendisine gülenleri bunu gerçekeştirerek mahcup ederek o dönemde Bülent Ecevit'e şu sözlerle cevap vermişti;

BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ŞEYLERİ SİZ HAYAL BİLE EDEMİYORSUNUZ

"Demişim ki bakınız, bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır.. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız.. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil.. Vve biz bu 100 bin motor yapan fabrikayı da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki, işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz.. Sizin hafsalanıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor.."