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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Boris Johnson'dan kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ERDOĞAN İLE JOHNSON'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika gündem haberine göre Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü. Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Başkan , Birleşik Krallık ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

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