Son dakika: Başkan Erdoğan ile Boris Johnson'dan kritik görüşme

Son dakika gündem haberine göre Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.