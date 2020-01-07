Sabiha Gökçen'de uçuşlar yine ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi. Seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. THY, yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer koyulduğunu duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 8 saattir havalimanında olan yolcular, pistin uçuşlara açılmasını bekliyor.
"MİLLET PERİŞAN HALDE"
Yolculardan Remzi Çakır, " Ben Amsterdam'a gidecektim, gidemiyorum. Valizini al çek git. Millet perişan bir vaziyette." dedi. Kübra Koç ise, "Biz saat 7'den beri buradayız. İlk önce bize 'gecikme var' dediler saat 12'de falan. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bagajları almak için de 2-3 saat bekledik. Çünkü karışmıştı. Kimsenin kimseden haberi yok." şeklinde konuştu.
THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 20 EK SEFER PLANLADI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Fatih Portakal yalancı ve zavallının teki"
- Görüşmenin ayrıntıları belli oldu
- Yolcular dehşet anlarını anlattı!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani suikastı açıklaması
- "25 milyonluk rüşvet" görüntüleri ortaya çıktı
- Putin, Suriye'de Esed'le görüştü
- Facianın sorumlusuydu! Ve yakalandı...
- Erdoğan ile Johnson'dan kritik görüşme
- Bakanlıktan açıklama: Türkiye ve ABD gemileri...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- 7 Ocak Salı EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı!
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?