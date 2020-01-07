ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani suikastı açıklaması
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın açıklamasında, "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun. Ekonomik ve askeri adım atılabilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pompeo, "2020 İran için kötü geçecek." dedi.
detaylar gelecek...
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