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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani suikastı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN FLAŞ SÜLEYMANİ SUİKASTI AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... ABD Mike Pompeo: "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun"

ABD Mike Pompeo, yaptığı basın açıklamasında, "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun. Ekonomik ve askeri adım atılabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, "2020 İran için kötü geçecek." dedi.

detaylar gelecek...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani suikastı açıklaması ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN FLAŞ SÜLEYMANİ SUİKASTI AÇIKLAMASI

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