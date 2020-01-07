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Rus lider Putin Türkiye'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
RUS LİDER PUTİN TÜRKİYE'DE

Devlet Başkanı , "TürkAkım" projesinin açılışı için 'a geldi. Rus lider Putin'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Devlet Başkanı , TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından 'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

Rus Lider Putin İstanbul'da... | İşte ilk görüntüler RUS LİDER PUTİN İSTANBUL'DA... | İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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