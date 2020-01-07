Rus lider Putin Türkiye'de
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "TürkAkım" projesinin açılışı için İstanbul'a geldi. Rus lider Putin'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.
Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
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