08 Ocak 2020, Çarşamba
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İDO ve BUDO seferlerinde iptal!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
İDO VE BUDO SEFERLERİNDE İPTAL!

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz trafiğinde aksama yaşanıyor. Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri () tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO), iptal edilen seferler şu şekilde:
"Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi."

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), iptal edilen seferler şu şekilde:
"Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi."

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