06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
BOĞAZ'DA SAVAŞ GEMİSİ KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Gelen sonra dakika haberine göre; Boğazı'nda Karaköy açıklarında savaş gemisi kıyıya doğru sürüklendi. 'nda yine faciadan dönüldü.

Görüntüler Boğazı'nda Karaköy açıklarında kaydedildi. Şiddetli fırtınanın etkisiyle savaş gemisi kıyıya doğru sürüklendi. Olay sırasında ciddi panik yaşanırken projenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir kaza kıl payı atlatılmıştı.

Son dakika: Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi SON DAKİKA: BOĞAZ'DA SAVAŞ GEMİSİ KIYIYA SÜRÜKLENDİ

KIYI EMNİYETİ MÜDAHALE ETTİ

Rus donanması kuzey filosuna ait füze gemisinin rotası 'di. Ancak gemi şiddetli fırtınaya teslim oldu. Hemen Kıyı Emniyeti botları olaya müdahale etmek için gemiye yaklaştı.

PANİK YAŞADILAR

Kılavuz botlar yardımıyla savaş gemisi kıyıya çarpmasına metreler kala durduruldu. O sırada gemi mürettebatı ve kıyıya yanaşmaya çalışan vapur içerisindeki yolcular panik yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN