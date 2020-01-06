Son dakika: Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi
Gelen sonra dakika haberine göre; İstanbul Boğazı'nda Karaköy açıklarında savaş gemisi kıyıya doğru sürüklendi. İstanbul Boğazı'nda yine faciadan dönüldü.
Görüntüler İstanbul Boğazı'nda Karaköy açıklarında kaydedildi. Şiddetli fırtınanın etkisiyle savaş gemisi kıyıya doğru sürüklendi. Olay sırasında ciddi panik yaşanırken Kanal İstanbul projenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir kaza kıl payı atlatılmıştı.
KIYI EMNİYETİ MÜDAHALE ETTİ
Rus donanması kuzey filosuna ait füze gemisinin rotası Karadeniz'di. Ancak gemi şiddetli fırtınaya teslim oldu. Hemen Kıyı Emniyeti botları olaya müdahale etmek için gemiye yaklaştı.
PANİK YAŞADILAR
Kılavuz botlar yardımıyla savaş gemisi kıyıya çarpmasına metreler kala durduruldu. O sırada gemi mürettebatı ve kıyıya yanaşmaya çalışan vapur içerisindeki yolcular panik yaşadı.
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