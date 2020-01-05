Sabah yazarı Melih Altınok'tan Emin Çölaşan'ın FETÖ'den ceza almasına tepki gösterenlere eleştiri
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesine taşıdığı yazısında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından yola çıkarak FETÖ'den ceza alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın ceza alma nedenlerini masaya yatırdı. Altınok, Emin Çölaşan'ın FETÖ'den ceza almasına tepki gösterenleri eleştirdi.
Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün yazdığı yazıda Sözcü yazarı Emin Çölaşan'a FETÖ'den verilen cezayı kaleme aldı. Adaletin terazisinin şaşmaması için "kime ne ceza verirseniz kim ne der" diye bakmaması gerektiğinin altını çizen Altınok, Çölaşan'ın ceza almasına neden olan gerekçeleri yazdı.
İŞTE MELİH ALTINOK'UN "MİNİK KUŞUN ONTOLOJİSİ" BAŞLIĞIYLA KALEME ALDIĞI O YAZI...
Bakan Gül, Çelik'in Sözcü gazetesi davası ile ilgili "Bazen öyle kararlar görüyoruz ki, acaba bu karar mücadeleyi sulandırmaz mı diyoruz" şeklindeki tespitine şöyle karşılık verdi:
"Milyonlarca yargı mensubunun önünde kararlar veriliyor. Sürecin bir üst merciinde de karar veriliyor. Özellikle FETÖ davaları gibi kritik davalarda bu konular sulandırılmamalı. FETÖ'ye ontolojik olarak karşı çıkmış insanları da bu süreçlere soktuğunuzda elbette sulandırma olarak yorumlanabiliyor. Bizim güvencemiz bir üst mercinin karar vermesidir. Hafızamız taze, deliller üretilerek mağduriyetler yaratıldı. 300 bin kişi değil 3 milyon FETÖ'cü olsa buna en çok FETÖ'cüler sevinir."
***"Gerçeğin tespiti, mahkemenin amaçlarından sadece biridir" derler.
"Peki diğerleri nedir" diye sorarsanız, ülkeden ülkeye göre değişir...
Mesela "demokratik bir hukuk devletinde" yargının "kamuoyu algısı yönetme" gibi amacının olmasını asla düşünemezsiniz.
Delil neyse ona göre karar verirsiniz.
Kime ne ceza verirseniz kim ne düşür diye kaygılanmaya başlarsanız, hukuku tesis edemezsiniz, terazi illa ki şaşar.
Adaleti temsil eden Themis'in gözünde bağın işlevi de budur.
Elindeki kılıç havaya kalktığında, Arınç'ın damadı mı, bekar mı, dul mu, öğretmen mi, öğrenci mi, diye sormaz. "Ontolojinize" bakmaz.
***Bakmamalıdır.
Çünkü bakarsa yanılır...
FETÖ'nün, devlete açık savaş ilan ettiği, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye yeltendiği, yani hukuken suça konu olacak bir forma büründüğü günlerde sempati duymaya başlayanları "yapısal olarak" FETÖ karşıtı sanabilir.
Darbeye sayılı günler kala, 29 Ekim 2015'te, "Şimdi cemaati savunma zamanı" yazanların "Atatürkçü" olduğunu düşünebilir...
Darbe günü hedefteki Cumhurbaşkanının adresini ilan eden bir gazetenin "Cumhuriyetçi" olduğuna inanır.
Bugün karanlık oda'larda kitabını yazan, ancak birkaç yıl önce Karşı gazetesinde FETÖ'nün savcılarını cilalayan ekibin "Atatürk'le aldatmalarına" kanar.
Emin Çölaşan'ın, gazetesinin ve temsil ettikleri "kliğin" yapısal olarak FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere, "minik kuş" serisini tavsiye ederim.
Zira Çölaşan'ın köşesinde sık sık değindiği ve "kulağına fısıldananların" kaynağı olarak gösterdiği minik kuş'un ontolojisi de bir hayli ilginçtir.
Biraz "eğlenmek" isteyenlere, Emin Bey'in, FETÖ darbesinin arifesinde kaleme alma ihtiyacı duyduğu "Neredesin Fuat Avni, özledik seni" başlıklı yazısını şiddetle tavsiye ederim..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li İmamoğlu sözlerini unuttu!
- Kasım Süleymani suikastında Awacs detayı
- İzmir'de korkutan deprem
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla...
- Cumhurbaşkanlığından Çince 'Kanal İstanbul' paylaşımı
- İran'ın iddiasına Türkiye'den yalanlama
- Şehit cenazesi üzerinden 'algı operasyonu'
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu?
- Rus uçağının düşürülmesi FETÖ yazışmalarında!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?