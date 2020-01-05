İran'ın Kasım Süleymani iddiasına Türkiye'den flaş yalanlama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani akşam saatlerinde Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, görüşmede Erdoğan'ın ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddia etti. Ancak TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Başkan Erdoğan'ın "şehit" ifadesi kullanmadığını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı son dakika telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddiaları asılsız çıktı.
"BÖYLE BİR İFADE KULLANILMADI"
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştığı açıklama, TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili tarafından kesin bir dille yalanlandı. Üst düzey yetkili, Başkan Erdoğan'ın, Ruhani ile yaptığı görüşmede ABD'nin füze saldırısı ile ölen Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadığını belirtti.
NET BİR DİLLE YALANLAMA GELDİ
TRT World'e konuşan üst düzey yetkili şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır. Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır."
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından iki liderin telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı ve Erdoğan'ın Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı ileri sürdü.
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