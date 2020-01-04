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Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER...

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

'ndan yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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