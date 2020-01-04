Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019 - 2020 bekçi alımı: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama

Bekçilik sınav sonuçları, az önce açıklandı. Adayların sabırsızlıkla beklediği bekçilik mülakat sınav sonuçlarının açıklandığını Polis Akademisi resmi sayfası üzerinden duyurdu. İşte 2020 bekçilik sınav sonuç sayfası

Bekçilik mülakat sınav sonuçları açıklandı. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı geçen adaylar da fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavına girmişti. Mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte, bekçi kadrosuna yerleşmeye hak kazanan adaylar da belirlendi. 2019 - 2020 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2020

Polis Akademisi (PA) 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçlarının (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandığını duyurdu. Bekçilik sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan e-Devlet sayfasında bilgilerinizi girdikten sonra görüntüleyebilirsiniz.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Lise mezunu bir bekçinin 2020 memur maaşı zammıyla birlikte Ocak ayından itibaren alacağı maaş 4 bin 409 lira oldu.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramı olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.