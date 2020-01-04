MNG Jet Genel Müdürü büyük firarla ilgili konuştu!
Nissan ve Renault’un eski CEO’su Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. MNG Jet Genel Müdürü’nün ifadesi dikkat çekti.
Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in ifadesinde, Beyrut'tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen'in "Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.
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