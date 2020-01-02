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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİBYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

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