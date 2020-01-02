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Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMA

Başkan , yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan , yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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