Taksim araç trafiğine açıldı
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da, yılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.
Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.
İTFAİYE VE POLİS ARAÇLARI DA BÖLGEDEN AYRILDI
Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.
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