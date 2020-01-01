01 Ocak 2020, Çarşamba
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Taksim araç trafiğine açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
TAKSİM ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da, yılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.

İTFAİYE VE POLİS ARAÇLARI DA BÖLGEDEN AYRILDI

Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.

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